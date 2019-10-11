Земляки покритиковавшего КВН комика объяснили его слова

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Нурлан Сабуров и Юрий Дудь

Казахстанские участники КВН прокомментировали слова стендап-комика Нурлана Сабурова о взносах для участия в играх Клуба веселых и находчивых, сообщает Tengrinews.

Капитан команды «Спарта» из Нур-Султана Данияр Джумадилов отметил, что про поборы Сабуров «немножко неправильно сказал». По его словам, в межрегиональной лиге они платили взносы. «Это нормально, потому что люди, которые там работают, должны на чем-то зарабатывать. Но в Высшей лиге никаких взносов нет, абсолютно», — пояснил юморист.

Директор команды Серикжан Несипбаев подчеркнул, что более мелкие — центральные и межрегиональные — лиги КВН не получают достаточную финансовую поддержку. Взносы команд в этих лигах уходят на организацию игр. «"Спарта" — не исключение. До попадания в Высшую "телевизионную" лигу ребятам также приходилось платить», — подчеркнул Несипбаев.

Джумадилов и Несипбаев заверили, что хорошо относятся к Сабурову и считают, что каждый человек имеет право на мнение.

Интервью с Сабуровым вышло на YouTube 8 октября. Он рассказал блогеру Юрию Дудю о необходимости участникам КВН платить деньги за участие в передаче. По его словам, «чем выше лига, тем больше денег» требовалось отдать.

На следующий день радиостанция «Говорит Москва» выпустила комментарий президента Международного союза КВН Александра Маслякова по поводу этого заявления. Однако позже СМИ аннулировало эту новость. На сайте kvn.ru появилось пояснение о том, что Масляков не давал комментарий.

Сабуров принимал участие в Высшей казахстанской лиге, а затем играл в КВН, когда переехал в Екатеринбург. В настоящее время он — резидент шоу Stand Up на ТНТ. Команда «Спарта» из столицы Казахстана — чемпион Высшей лиги КВН 2017 года. Это первая казахстанская команда, выигравшая главную лигу Клуба веселых и находчивых.

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