Масляков ответил на слова популярного комика о поборах в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков прокомментировал информацию о поборах в клубе, о чем ранее в интервью Юрию Дудю сказал бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров. Слова Маслякова приводит «Говорит Москва».

Масляков выразил недоумение по поводу взносов, о которых упомянул Сабуров. «Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — заявил он.

Кроме того, он не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую он выступал. «Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет?» — задался вопросом председатель организации.

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В интервью Сабуров поделился мыслями о том, что участники КВН не должны тратить деньги на то, чтобы рассмешить людей. «Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег», — отметил он. Также Сабуров назвал современный КВН «шнягой», так как в нем «все беззубо».

Под взносами Сабуров, вероятно, подразумевал плату, которую коллективы перечисляют региональным лигам, организующим игры и отбор команд. В 2018 году этот взнос составлял в среднем 25 тысяч рублей за игру, говорил участник команды из Батайска «Малая Земля» Александр Романов. Как писала «Комсомольская правда», по некоторым оценкам, за один сезон лиги КВН может собирать 220-260 тысяч долларов в качестве взносов.

Сабуров выступал за школьную команду КВН в старших классах и участвовал в Высшей казахстанской лиге. После переезда в Екатеринбург он стал учиться в Уральском федеральном университете и продолжил играть в КВН за университетскую команду. В настоящее время Сабуров является резидентом шоу Stand Up на ТНТ и участником YouTube-шоу «Что было дальше?».

В сентябре 2019 года новым владельцем «Клуба веселых и находчивых» стал Александр Масляков-младший. Его доля в творческом объединении «АМиК» («Александр Масляков и Компания») составляет 50 процентов. Ранее 51 процент компании принадлежал старшему Маслякову. Теперь это лишь 25,5 процента.

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