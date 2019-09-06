Назван новый владелец КВН

Новым владельцем «Клуба веселых и находчивых» стал Александр Масляков-младший. Об этом со ссылкой на базу СПАРК сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Сейчас доля Маслякова-младшего в творческом объединении «АМиК» («Александр Масляков и Компания») составляет 50 процентов. Данные в системе были обновлены 5 сентября 2019 года.

Доля прежнего владельца, его отца Александра Маслякова, снизилась вдвое — до 25,5 процентов. Оставшиеся 24,5 процента принадлежат супруге старшего Маслякова Светлане.

Ранее старшему Маслякову принадлежал 51 процент компании «АМиК». Остальными 49 процентами владела Светлана Маслякова.

В июле 2019 года стало известно, что родственники одного из создателей КВН Сергея Муратова подали в суд на компанию «АМиК» за незаконное присвоение товарного знака. Согласно предоставленным документам, Масляков самовольно провозгласил себя обладателем исключительных прав на передачу с 1986 года и по настоящее время.

В конце 2017 года старший Масляков ушел с должности директора Московского молодежного центра «Планета КВН». Сообщалось, что он сделал это по собственному желанию.

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