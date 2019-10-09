Гусман отреагировал на слова о поборах в КВН и вспомнил о карах во времена СССР

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал телеканалу «360», что не сталкивался с необходимостью команд платить взносы. По его словам, раньше это оплачивал профсоюз.
«Никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри, — лично я с этим не сталкивался», — заверил режиссер.
По словам Гусмана, выпускаемые продюсерским центром Александра Маслякова передачи существуют за счет самоокупаемости. Режиссер подчеркнул, что если взносы и существуют, то для организации мероприятий, в том числе выездных.
«Как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН 50 лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН», — заключил он. Гусман также добавил, что членам жюри не платят за участие в КВН.
О взносах с участников КВН рассказал стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью блогеру Юрию Дудю. По его словам, за возможность выступить на сцене команде надо платить. Под взносами комик, вероятно, подразумевал плату, которую команды перечисляют региональным лигам, организующим игры и отбор команд.
Президент Международного союза КВН Александр Масляков выразил недоумение по поводу упомянутых Сабуровым взносах, а также заявил, что не помнит такого комика, несмотря на то, что тот играл в Высшей лиге КВН.