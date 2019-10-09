Гусман отреагировал на слова о поборах в КВН и вспомнил о карах во времена СССР

Режиссер и постоянный член жюри КВН Юлий Гусман рассказал телеканалу «360», что не сталкивался с необходимостью команд платить взносы. По его словам, раньше это оплачивал профсоюз.

«Никогда в жизни, можете мне поверить, я за 52 года игры, участия в команде, которая была от Баку — а я был капитаном, членствовал в жюри, — лично я с этим не сталкивался», — заверил режиссер.

Материалы по теме Кривое зеркало Российские юмористы шутят над жертвами насилия. Почему это опасно?

По словам Гусмана, выпускаемые продюсерским центром Александра Маслякова передачи существуют за счет самоокупаемости. Режиссер подчеркнул, что если взносы и существуют, то для организации мероприятий, в том числе выездных.

«Как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН 50 лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН», — заключил он. Гусман также добавил, что членам жюри не платят за участие в КВН.

О взносах с участников КВН рассказал стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью блогеру Юрию Дудю. По его словам, за возможность выступить на сцене команде надо платить. Под взносами комик, вероятно, подразумевал плату, которую команды перечисляют региональным лигам, организующим игры и отбор команд.

Президент Международного союза КВН Александр Масляков выразил недоумение по поводу упомянутых Сабуровым взносах, а также заявил, что не помнит такого комика, несмотря на то, что тот играл в Высшей лиге КВН.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!