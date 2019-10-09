Масляков открестился от реакции на поборы в КВН

Президент Международного союза КВН Александр Масляков заявил, что не давал комментарий радиостанции «Говорит Москва» по поводу слов стендап-комика Нурлана Сабурова о поборах в КВН. Его слова приводит сайт kvn.ru.

«Ни с кем из представителей радио "Говорит Москва" я сегодня не разговаривал», — утверждает он. Масляков также посоветовал журналистам не звонить ему, поскольку он не отвечает на незнакомые номера. Обращаться за комментариями он рекомендовал в пресс-службу творческого объединения «АМиК» («Александр Масляков и Компания»).

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Ранее «Говорит Москва» выпустила комментарий Маслякова. В новости говорилось, что президент КВН «не смог вспомнить Сабурова и команду, за которую тот выступал» и «с удивлением отреагировал на вопрос о взносах». В настоящее время заметка все еще опубликована на сайте радиостанции и не аннулирована.

Сабуров в интервью блогеру Юрию Дудю рассказал о необходимости участникам КВН платить деньги за участие в передаче. По его словам, «чем выше лига, тем больше денег» требовалось отдать. Под взносами стендапер, вероятно, подразумевал плату, перечисляемую региональным лигам, организующим игры и отбор команд. Сабуров выступал за школьную команду КВН в старших классах, участвовал в Высшей казахстанской лиге, а затем играл в КВН, когда переехал в Екатеринбург. В настоящее время он является резидентом шоу Stand Up на ТНТ и выступает как независимый комик.

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