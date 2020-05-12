Российская телеведущая объяснила отказ от «бесполезных» масок во время пандемии

Российская телеведущая Анфиса Чехова объяснила, почему отказалась носить маски во время пандемии коронавируса. Ее слова приводит «Телепрограмма».

«Сначала я ходила с маской, а потом поняла, что это бестолковая история», — заявила Чехова, отметив, что при этом старается держать дистанцию с людьми во время поездок на работу. Кроме того, телеведущая рассказала, что не соблюдает правила самоизоляции постоянно: она позволяет сыну гостить у бабушки и отца. Также она отметила, что не исключила из жизни встречи с друзьями.

В апреле телеведущая Ирена Понарошку рассказала, что тайно вернулась в Россию из отпуска, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания в связи с коронавирусом. Она пояснила, что скрыла свое возвращение в Москву и публиковала снимки с отдыха на протяжении нескольких недель из-за опасений оказаться в больнице в Коммунарке, куда привозят людей с подозрением на коронавирус.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005-го по 2009 год. После, с 2010-го по 2011 год, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!