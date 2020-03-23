Анфиса Чехова перенесла операцию

Телеведущая Анфиса Чехова, известная по программе о сексе и отношениях, перенесла хирургическую операцию на ногах. В сторис Instagram она пояснила, что вмешательство было плановым и что в настоящее время она чувствует себя нормально.

По словам ведущей, она обратилась к флебологу из-за проблем с венами. Специалист посоветовал ей скорее сделать операцию. Ведущая записала серию видео перед лазерной операцией на венах в одной из московских больниц.

Чехова призналась, что боится врачей и наркоза, испытывает панические атаки от мыслей о вмешательстве в ее тело. Она пояснила, что «обычно дерется с врачами», которые предлагают ей наркоз, но этот случай стал исключением. В результате все прошло успешно и без последствий, заверила знаменитость.

Ведущая добавила, что уже чувствует себя достаточно хорошо, чтобы выписаться из медицинского учреждения и продолжать работать. В последних роликах в сторис Чехова общается дома с сыном, а также ходит рядом с гардеробной в нижнем белье и компрессионных чулках.

Ранее секс-просветительница не смогла расшифровать аббревиатуру ЛГБТ, отвечая на вопрос пользователя Instagram. При этом в прошлом Чехова высказывала свое отношение к представителям ЛГБТ, в частности к гомосексуалам. Однако в тех случаях она не использовала саму аббревиатуру, известную с 1990-х годов.

Анфиса Чехова (имя при рождении — Александра Корчунова) известна российским телезрителям как ведущая эротического шоу «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. Она вела программу с 2005 по 2009 год. После, с 2010 по 2011 год, вела похожее шоу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ. В 2018 году стала ведущей реалити-шоу «Взвешенные и счастливые люди» на СТС.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!