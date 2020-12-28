Звезда реалити-шоу попала в больницу с разрывом кисты и инфекцией

Бывшая участница британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Джорджия Харрисон (Georgia Harrison) рассказала, что пережила «медицинский кошмар» во время отпуска в Дубае. Как сообщает Daily Star, у звезды произошел разрыв кисты.

26-летняя женщина заявила, что ей пришлось встретить Рождество одной в больничной палате вдали от дома. Харрисон срочно попала в клинику, потому что из-за разорвавшейся кисты у нее начались инфекционные воспаления внутренних органов.

«У меня была лопнувшая киста, о которой я не знала, и это привело к серьезному инфицированию нескольких органов в моем теле, причем хуже всего пришлось почкам», — рассказал телезвезда.

Харрисон добавила, что в ее клинике «потрясающие доктора», которые делают все возможное для борьбы с инфекцией. Однако она все еще страдает от болей в животе и спине, а высокая температура не спадает.

Звезду госпитализировали за несколько дней до Рождества. Изначально она писала, что ей предстоит провести в клинике как минимум несколько дней, однако о деталях своей болезни Харрисон первоначально не сообщала.