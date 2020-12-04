Звезда реалити-шоу рассказала о потере ребенка

Звезда британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») Джесс Хейс (Jess Hayes) рассказала подписчикам, что у нее случился выкидыш. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Мне очень жаль, что я не смогла отвезти тебя домой. Мне жаль, что нам пришлось попрощаться так, как это не должно было случиться», — написала 27-летняя Хейс в соцсети.

Потерявшая ребенка женщина призналась, что чувствует невыносимую боль и «тонет в печали». Она задается вопросом, кем стал бы ее сын, если бы ему суждено было родиться.

«Когда я проснусь от этого ужасного кошмара? Я смотрю на часы и считаю, сколько тебе лет. Время идет, но тебя здесь нет. Ты не становишься старше, это несправедливо», — поделилась переживаниями звезда реалити. Поклонники поспешили утешить женщину. Они написали, что любят ее и сочувствуют утрате.

Джесс Хейс вместе со своим мужем воспитывают полуторагодовалого сына Пресли. В октябре бывшая участница Love Island рассказала в интервью, что ждала второго ребенка.