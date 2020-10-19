Телеведущая рассказала про выкидыш и растрогала зрителей

На британском телеканале вышла передача Miscarriage: Our Story («Выкидыш: наша история»), в которой знаменитости делятся собственным трагическим опытом, воспоминаниями и чувствами о неудачной беременности. Программа, призванная привлечь внимание к проблеме и снять табу с этой темы, растрогала зрителей, пишет The Mirror.

В первом выпуске приняли участие британские ведущая новостей Наташа Каплински (Natasha Kaplinsky) и актриса Лейси Тернер (Lacey Turner). Последняя рассказала, что перенесла два выкидыша, однако сдерживала эмоции после случившегося и практически не разговаривала об этом с мужем.

«Мне было так одиноко, и я не говорила об этом… То, что мы должны были сделать, — это поговорить друг с другом, но из-за того, что мы этого не сделали, мы оба чувствовали себя очень одинокими», — отметила актриса. Несмотря на неудачи, она не бросила попытки родить. Сейчас Тернер вынашивает второго ребенка.

Зрителей передачи тронули откровения звезд. Некоторые написали, что понятия не имели, насколько плохо чувствуют себя женщины после выкидыша. «Очень мощная программа. Спасибо тем, кто поделился своими историями», — написал один из пользователей Twitter. Его поддержали и другие неравнодушные юзеры соцсети.