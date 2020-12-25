В сети с издевками обсудили смертельное падение блогерши со скалы

Пользователи сети с издевками обсудили смерть британской Instagram-блогершу и модель Мадалин Дэвис (Madalyn Davis), которая разбилась насмерть после падения со скалы в Австралии. Негативные высказывания интернет-троллей расстроили ее мать, сообщает The Daily Dot.

21-летняя Дэвис умерла в январе. После вечеринки она пыталась сделать селфи на скале, но потеряла равновесие и упала. В ее крови нашли следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), кетамина, кокаина и спиртных напитков.

Обстоятельства смерти юной модели стали известны только спустя год после происшествия — детали гибели Дэвис опубликовали крупные британские СМИ. Прочитав новости, многие пользователи начали издеваться над покойной девушкой. В частности, ее обвиняли в наркомании и эгоизме.

Мать блогерши Ребекка Смит (Rebecca Smith) пытается остановить троллей. Она умоляет их в Instagram, чтобы те перестали публиковать негативные комментарии. «Моя дочь не была зацикленной на себе, она была прекрасным красивым человеком, который совершил ошибку. Как можно такое писать? У нее есть младшая сестра и брат, которые читают это», — заявила Смит.

Ранее 38-летняя австралийка погибла, пытаясь подобрать идеальную позу для снимка на смотровой площадке. Она соскользнула с защитного барьера и разбилась на глазах родных.