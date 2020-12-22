Появились подробности смерти юной модели из-за пляжного фото на рассвете

В крови юной британской модели и визажистки, умершей в январе после вечеринки в Австралии из-за попытки сделать красивое фото, обнаружили алкоголь и наркотические вещества. Подробности гибели девушки появились у Mirror.

По информации издания, в организме 21-летней Мадалин Дэвис (Madalyn Davis), погибшей на рассвете на австралийском пляже, нашли следы метилендиоксиметамфетамина (МДМА), кетамина, кокаина и спиртных напитков.

Согласно выводам экспертов, употребление указанных веществ привело к «нарушению способности принимать решения, удерживать равновесие и контролировать координацию».

О смерти Дэвис стало известно 12 января. Происшествие случилось на популярном австралийском пляже Diamond Bay. Британка возвращалась с вечеринки в компании семерых друзей и захотела сфотографироваться на фоне восходящего солнца на скале. Дэвис присела на край скалы, внезапно соскользнула с 30-метровой высоты, упала и погибла.

12 декабря сообщалось, что жительница австралийского Мельбурна захотела сфотографироваться и погибла, пытаясь подобрать позу для снимка. 38-летняя женщина вместе с семьей отправилась на живописную смотровую площадку Борока, расположенную в Национальном парке Грэмпианс в штате Виктория. Позируя для фото, она соскользнула с защитного барьера и разбилась на глазах родных.