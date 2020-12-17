Туристка отправила селфи с вершины горы и бесследно пропала

Британская туристка бесследно пропала в Пиренеях после того, как отправила селфи с одной из вершин своему бойфренду. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 37-летняя Эстер Дингли (Esther Dingley) отправилась в одиночный поход по горному хребту. В последний раз ее видели 22 ноября в районе горы Пик-де-Совегард — именно оттуда она отправила свою фотографию 38-летнему Дэниелу Колгейту (Daniel Colegate) накануне исчезновения.

Через три дня британка должна была вернуться во французскую Гасконь, однако мужчина там ее так и не дождался.

Поиски туристки ведут правоохранительные органы Франции и Испании, они рассматривают различные версии случившегося, в том числе несчастный случай. По словам Колгейта, это предположение маловероятно, так как спуск был относительно простым, погодные условия благоприятными, а сама Дингли — опытная и хорошо подготовленная участница походов.

11 ноября сообщалось, что турист из Москвы пропал в Минеральных Водах при загадочных обстоятельствах. 30-летний Александр Иншев прилетел отдыхать на Ставрополье в начале месяца. Утром 9 ноября он позвонил матери и сказал, что вечером собирается возвращаться в Москву. Однако с популярного курорта турист так и не улетел — он даже не зарегистрировался на рейс.