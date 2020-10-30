Исчезновение мужчины в популярном у туристов месте завело полицию в тупик

Загадочное исчезновение мужчины в популярном среди туристов национальном парке Нитмилук в Северной территории Австралии завело в тупик местную полицию. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 30-летний Деймон Несс (Daymon Ness) пропал во вторник, 20 октября, во время прогулки по одному из ущелий парка. Спустя пять дней поисков, в которых приняли участие 28 полицейских, добровольцев и рейнджеров, мужчина так и не был найден.

Согласно одной из версий правоохранительных органов, Несс мог встретиться с другом и переехать вместе с ним в другое место. «Нам известно, что он вышел из гостиничного номера один, однако это не исключает того, что через социальные сети он договорился о встрече с кем-либо еще», — отметили в ведомстве.

Кроме того, якобы имеется информация о том, что перед выходом на прогулку он взял с собой телефон и ключи от машины. При этом никто из работников или посетителей парка не располагает никакими сведениями о его возможном местонахождении.

Полиция считает, что «нет никаких признаков» того, что Несс будет найден живым.

31 августа сообщалось, что турист отправился плавать на озеро в Индонезии вместе с друзьями и бесследно исчез во время купания в водоеме. Спасательной группе удалось обнаружить его тело на дне водоема с помощью камеры. Мужчина захлебнулся, однако обстоятельства его гибели до сих пор остаются загадкой.