Турист купался в озере с друзьями и бесследно исчез на семь дней

Турист отправился плавать на озеро в Индонезии вместе с друзьями и бесследно исчез во время купания в водоеме. Подробности случившегося публикует издание Tempo.

По информации источника, Имран Бутар (Imran Butar) пребывал на озере Тоба с пятью товарищами 23 августа. Когда мужчины купались в десяти метрах от известного пляжа Сукацита, Бутар внезапно пропал. Его поиски продолжались в течение семи дней.

Спасательной группе удалось обнаружить его тело на дне водоема с помощью камеры. Мужчина захлебнулся, однако обстоятельства его гибели до сих пор остаются загадкой.

В августе семья российских туристов утонула в море на глазах у маленькой дочери. Трагедия произошла в бухте Бойсмана на побережье Хасанского района Приморского края. По данным источника, туристы на день приехали туда из Уссурийска и отправились купаться в море, оставив ребенка на песке.