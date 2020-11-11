Россиянин пропал на популярном курорте при загадочных обстоятельствах

Турист из Москвы пропал в Минеральных Водах при загадочных обстоятельствах. Об этом «Комсомольской правде» сообщил представитель поискового отряда «Лиза Алерт».

По его словам, 30-летний Александр Иншев прилетел отдыхать на Ставрополье в начале месяца. Утром 9 ноября он позвонил маме и сказал, что вечером собирается возвращаться в Москву. Однако с популярного курорта турист так и не улетел — он даже не зарегистрировался на рейс. Телефон мужчины выключен.

Поиски Александра продолжаются третий день. Волонтеры сообщили приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, среднее телосложение, русые волосы и серые глаза. Он был одет в серое пальто и черные ботинки, с собой была дорожная сумка.

Ранее сообщалось, что в США туристы нашли чужой телефон и спасли жизнь человеку. Оказалось, что владелец гаджета пропал несколько дней назад — родственникам удалось найти мужчину неподалеку от места, где он потерял устройство.