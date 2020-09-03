Туристы нашли чужой телефон и спасли жизнь его владельцу

Во время похода американец Дана Пейс вместе с дочерью и ее приятелями нашли телефон, который помог отыскать и спасти пропавшего человека. Об этом сообщил мужчина в своем TikTok-аккаунте.

Туристы отправились в десятидневный поход по штату Монтана и сделали привал в поле. В это время девушка заметила в траве разряженное мобильное устройство. Когда путешественники вернулись в машину, его удалось поставить на зарядку и включить. Они написали в ответ на последнее пришедшее сообщение, что нашли гаджет. Через 20 минут на номер позвонила сестра владельца и рассказала, что ее брат пропал четыре дня назад.

После этого с мужчиной связались полицейские. Дана отправил им фотографии и точные координаты местности, где был найден смартфон, и отвез его в участок.

Спустя шесть дней путешественники получили сообщение от сестры пропавшего о том, что он нашелся живым. «Мы так и не знали бы, что делать и где его искать, если бы не вы, ваша дочь и ее друзья. Просто еще раз спасибо вам», — писала девушка.

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