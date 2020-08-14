Трехлетняя девочка провела сутки в глухом лесу и выжила

В США отыскали трехлетнюю девочку, которая провела сутки в глухом лесу со своей собакой и выжила. Об этом сообщает People.

В воскресенье, 9 августа, трехлетняя Эбигейл Лэдвиг (Abigail Ladwig) из американского штата Висконсин вышла погулять во двор своего дома. Девочка решила последовать за своим питомцем, кокер-спаниелем по кличке Арахис, и забрела в лес.

Этим же вечером родители Эбигейл заявили о ее пропаже в местную полицию. К поискам ребенка подключились неравнодушные местные жители. Спустя сутки, вечером в понедельник, 10 августа, девочку нашли в соседнем дворе, куда она самостоятельно нашла выход из леса.

Представители поисково-спасательной службы сообщили, что Эбигейл отделалась незначительными царапинами и укусами насекомых. Ее доставили в местную больницу для обследования, после чего выписали.

Сейчас девочка находится дома, ее здоровью и жизни ничего не угрожает. Сотрудники полиции и родители ребенка выразили благодарность всем, кто добровольно вышел на поиски Эбигейл. «Прекрасно, что в трудные моменты жизни мы всегда приходим на помощь друг к другу», — признался начальник местной поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось о студентке из Австралии, которая потерялась в лесу и прожила там шесть дней, пока ее не обнаружили спасатели. Девушка ночевала в пещере и утоляла жажду водой из ручья.