Женщина 17 дней выживала в лесу и ела насекомых

На гавайском острове Мауи, США, спасатели нашли пропавшую 17 дней назад женщину. Об этом сообщает The New York Times.

35-летняя Аманда Эллер (Amanda Eller) пропала 8 мая во время занятий хайкингом на территории лесного заповедника Макавао. Власти нашли ее белый автомобиль марки Toyota RAV4 на парковке возле леса. В салоне находились ее мобильный телефон, кошелек и бутылка воды. Ключи от машины были спрятаны под передним колесом со стороны водителя.

Родители женщины организовали поисковую операцию. Нашедшему Эллер было обещано вознаграждение в размере 10 тысяч долларов (644,4 тысячи рублей). Позже сумму увеличили в пять раз. В пятницу, 24 мая, американку заметили с вертолета в шести километрах от ее машины. На женщине была легкая майка, спортивный топ и лосины для занятия йогой. Ее немедленно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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Проведя 17 дней в лесу, Эллер получила сильные солнечные ожоги, сломала ногу и поранила ступни, потеряв обувь. В больнице физиотерапевт и инструктор по йоге рассказала, что отправилась на небольшую прогулку по знакомому ей маршруту, однако перепутала тропинки и заблудилась. «Я хотела вернуться назад, но чутье вело меня в другую сторону. Обычно я доверяю своему инстинкту», — объяснила она.

По словам Эллер, ей казалось, что она возвращается к машине, в то время как она углублялась в лес. «Я так стремительно худела, что уже сомневалась, смогу ли я выжить», — отметила женщина. Сломав ногу при падении с обрыва, она едва могла продолжать путь и искать еду. По ночам американка укрывалась листьями папоротника и спала в грязи. Она ела все, что попадалось ей на пути: дикие ягоды, растения с неизвестными ей названиями и насекомых, которые ползали по телу.

Эллер выписали из больницы в воскресенье, 26 мая. Ее жизни ничто не угрожает.

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