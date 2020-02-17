Студентка потерялась в лесу и прожила шесть дней в пещере

В австралийском штате Квинсленд отыскали студентку, которая потерялась в лесу и прожила шесть дней в пещере. Об этом сообщает ABC News.

26-летняя Ян Чэнь (Yang Chen) пропала утром в среду, 12 февраля. Она и ее спутник добрались до водопадов в долине Таллебуджера. Мужчина попытался забраться на скалу в месте, где соединяются два водопада. Когда он спустился, девушки не было.

Чэнь разыскивали полицейские и спасатели. К операции привлекли добровольцев, лесничих, уголовную полицию и лесных патрульных на велосипедах. По следам исчезнувшей девушки пустили собак-ищеек, а в воздухе работали вертолеты и дроны. В понедельник, 17 февраля, дно водоема осмотрели водолазы.

Около 11 часов утра Чэнь заметили в 300 метрах от места, где ее видели в последний раз. Cпасаясь от сильного дождя и наводнения, она забралась на скалу и укрылась на высоте 30 метров над водопадами.

Девушка ночевала в пещере и утоляла жажду водой из ручья. Когда ее нашли, ей хватило сил, чтобы самостоятельно дойти до машины скорой помощи, где местный житель угостил ее бутербродом.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.

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