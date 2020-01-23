Мотоциклист скрылся от полиции в джунглях, заблудился и две недели ел момбины

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В таиландской провинции Так спасли мотоциклиста, который спрятался от полицейских в джунглях и заблудился. Об этом сообщает сайт Newsflare.

Шестого января 27-летний Патпхак Джевчароен (Patphak Jewcharoen) ехал на мотоцикле и заметил сотрудников полиции, которые проверяли автомобили у дороги. Он испугался, свернул на тупиковый путь и скрылся в джунглях. Полицейские какое-то время ждали его возвращения, затем проверили тупик, но нашли только разбитый мотоцикл.

На поиски пропавшего мотоциклиста отправили лесничих и спасателей. Спустя 13 дней они отыскали истощенного Патпхака на расстоянии пяти километров от брошенного мотоцикла. Он рассказал, что за две недели съел только шесть момбинов — напоминающих сливы плодов, которые росли в джунглях.

Мотоциклист объяснил, что не знал о тупике и случайно врезался в дерево. Потом он наступил на острый камень, повредил ногу и пожертвовал рубашкой, чтобы перевязать рану. Затем ему пришлось спасаться от лесного пожара. Он переживал ночные холода, греясь у теплого камня на тлеющем костре.

Как выяснилось, Патпхак не делал ничего противозаконного. По его словам, он испугался полицейских, поскольку в прошлом принимал наркотики и попадал в тюрьму.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.

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