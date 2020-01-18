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Женщина шесть дней выживала в засыпанной снегом машине

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Спасатели несут Полу Бет Джеймс к вездеходу
Спасатели несут Полу Бет Джеймс к вездеходу

В американском штате Калифорния нашли пропавшую женщину, которая провела в засыпанном снегом автомобиле несколько дней. Об этом сообщает издание The Independent.

68-летнюю Полу Бет Джеймс разыскивали с 9 января. В среду, 15 января, с поискового вертолета заметили ее внедорожник. Автомобиль был погребен под снегом на расстоянии примерно 140 метров от дороги, идущей через горы на севере штата.

Двоим полицейским, летевшим на вертолете, удалось добраться до машины. Внутри они обнаружили Джеймс, которой пришлось выживать под снегом не менее шести дней. Она выдержала сильнейшие морозы, когда температура воздуха опускалась до минус 34 градусов по Цельсию.

Женщину доставили в больницу на вездеходе. Ее состояние оценивается как стабильное.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.

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