Занесенный снегом водитель пять дней питался томатным соусом

Житель американского штата Орегон увяз в снегу и несколько дней поддерживал силы соусом сальса. Об этом сообщает CNN.

В воскресенье, 24 февраля, Джереми Тейлор поехал на автозаправку со своим псом по кличке Эллай (Ally). По дороге его внедорожник застрял в снегу. Выбраться не удавалось, поэтому мужчина решил дождаться понедельника.

Пока он спал, автомобиль полностью замело. Тейлор с трудом открыл дверь и выбрался наружу, но не смог уйти из-за глубокого снега и вернулся обратно. Время от времени он включал двигатель, чтобы согреться, и ел сальсу (мексиканский соус из томатов и красного перца), пакетики с которой нашлись в машине.

В среду, 27 февраля, Тейлора объявили в розыск. В пятницу, 1 марта, его внедорожник заметил человек, ехавший мимо на снегоходе. Он позвонил в экстренные службы, и на место происшествия отправили гусеничный снегоуборщик, который откопал машину.

После пяти дней взаперти мужчина и собака проголодались, однако в остальном не пострадали. Полицейские помогли им добраться до перекрестка, где Тейлора встретили родственники и друзья.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.

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