Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены

В американском штате Индиана студента по ошибке на три дня заперли в пещере без еды и воды. Об этом сообщает Fox59.

Во время экскурсии по пещере в 32 километрах от города Блумингтон 19-летний Лукас Кавар (Lucas Cavar) отстал от группы. Когда он добрался до входа, ворота уже заперли.

Кавар несколько часов звал на помощь, но никто не откликнулся. Мобильный телефон не работал. По словам студента, следующие три дня он разговаривал сам с собой, спал и слизывал влагу со стен пещеры, чтобы не умереть от жажды. «Как только я заметил капли на стенах, стало совершенно ясно, что нужно делать», — пояснил он.

Тревогу подняли его родители, когда он не ответил на смс. Члены спелеологического клуба, которые устраивали экскурсию, вернулись в пещеру и отыскали потерянного студента.

В июне сообщалось, что в Париже спасли двух подростков, которые заблудились в катакомбах и провели под землей три дня.