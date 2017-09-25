Из жизни
 

Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены

Перейти в «Мою Ленту»

В американском штате Индиана студента по ошибке на три дня заперли в пещере без еды и воды. Об этом сообщает Fox59.

Во время экскурсии по пещере в 32 километрах от города Блумингтон 19-летний Лукас Кавар (Lucas Cavar) отстал от группы. Когда он добрался до входа, ворота уже заперли.

Кавар несколько часов звал на помощь, но никто не откликнулся. Мобильный телефон не работал. По словам студента, следующие три дня он разговаривал сам с собой, спал и слизывал влагу со стен пещеры, чтобы не умереть от жажды. «Как только я заметил капли на стенах, стало совершенно ясно, что нужно делать», — пояснил он.

Тревогу подняли его родители, когда он не ответил на смс. Члены спелеологического клуба, которые устраивали экскурсию, вернулись в пещеру и отыскали потерянного студента.

В июне сообщалось, что в Париже спасли двух подростков, которые заблудились в катакомбах и провели под землей три дня.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
IU student survives 3 days locked in cave after group forgets him, forced to lick moisture from cave walls
Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа
Супруги из Китая прожили 54 года в пещере
Английская невеста устроила девичник в пещере
Последние новости
В Кремле прокомментировали результаты выборов в Германии
Хакеры задумались о запрете вирусов-вымогателей
Забытый в пещере американский студент три дня лизал стены
Художник создал скульптуру из семи тысяч таблеток экстази и копии Кары Делевинь
Холодное лето и Турция ударили по российским гостиницам  
Школьник в Ногинске надышался освежителем воздуха и умер  
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
Другие материалы рубрики
Из жизни00:03Сегодня

«Поеду, куда позовут»

История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
13:3324 сентября

Телефонная книга Гитлера с контактами нацистов ушла на аукционе по двойной цене

17:2622 сентября

У украинского посла в Индии украли телефон во время селфи

02:08Сегодня

В Индии умер прозванный «Чужим» младенец

Из жизни00:0521 сентября

Своими руками

Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
08:5723 сентября

Польского борца с витринами настигла мгновенная карма

17:2719 сентября

Шесть девушек случайно пришли на свадьбу в одинаковых платьях

18:0323 сентября

Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела

Из жизни

Удовольствие от жизни

Как искусство вдохновляет на борьбу с болезнью
19:2022 сентября

Убийство пятиметрового крокодила вызвало борьбу рептилий за контроль над рекой

18:4522 сентября

Американский студент принес на экзамен гигантскую шпаргалку

08:0020 сентября

Британский дизайнер придумал сумку в виде волосатого пуза

Россия
«Десятки умирают только потому, что они геи»
Почему в России стали чаще убивать гомосексуалов
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Шизоиды, социопаты, садисты
Кто режет, бьет и расстреливает мигрантов
Из-за разосланных коллекторами «похоронных» фото внучки должницы возбудили дело
Школьник в Ногинске надышался освежителем воздуха и умер
Воробьев назвал главный туристический город Подмосковья
Сына бывшего хабаровского губернатора задержали за избиение тестя
Все материалы
Мир
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Недовольные избранием ультраправых в бундестаг вышли на улицы немецких городов
Свобода для скотовода
В лучшем городе США изгнали политиков с полицейскими и погрязли в хаосе
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
У справлявшего нужду около Белого дома мужчины обнаружили набитую оружием машину
Пентагон открестился от пособия по войне с Россией
Все материалы
Бывший СССР
Введите войска!
Миротворцы в Донбассе определят будущее Европы на десятилетия
В Киеве рассказали об обещании Канады предоставить летальное оружие Украине
Венгрия потребовала переговоров с Киевом из-за закона об образовании
Министр доходов ДНР в прямом эфире прокомментировал попытку покушения на него
В Азербайджане раскрыли число присоединившихся к ИГ граждан
Пранкер Лексус рассказал о розыгрыше спецпредставителя США по Украине
Порошенко поведал о готовности канадского бизнеса прийти на Украину
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Цена нефти Brent поднялась выше 57 долларов впервые с марта
В Госдуме сообщили о продаже россиянами квартир для инвестиций в криптовалюты
Минэкономразвития спрогнозировало потерю 800 тысяч трудоспособных россиян в год
Все материалы
Бизнес
Альтернатива есть
На смену неэффективной системе теплоснабжения придет альткотельная
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
В Швейцарии начали торговать воздухом по 47 долларов за 120 вдохов
ФАС предложила Минздраву отказаться от запрета на продажу сигарет в duty free
Apple потеряла 43 миллиарда долларов капитализации за неделю
В Татарстане представили претендующие на поддержку Корпорации МСП проекты
Объемы авиаперевозок пассажиров с начала года выросли на 20 процентов
Все материалы
Силовые структуры
Московская история Х
Влюбленные нацисты подгоняли украинские стволы русским националистам
«Трусы я снимать отказался, но он достал ствол...»
Задержанные и полицейские о скандальной операции против наркотиков
Салам, «Москва»!
Крупнейший торговый центр столицы стал ареной для разборок гастарбайтеров
Чеченского вора в законе Азиза осудили за смертельное ДТП в состоянии опьянения
Похитившая младенца из больницы в Дедовске получила пять лет условно
В багажнике попавшей в ДТП под Петербургом машины обнаружили тело женщины
Соседи хоккеиста Толмачева рассказали подробности о его убийстве
Все материалы
Наука и техника
Посыпали пеплом
Необратимая катастрофа навсегда изменит жизнь на Земле
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Перед парадом вермахта и Красной армии в Бресте«Появилась бы "бандеровская Украина" под контролем Германии»
Зачем Сталин подружился с Гитлером и устроил парад Красной армии с вермахтом
Роскосмос начал переговоры с НАСА о местах для космонавтов на американском Orion
Найден тайный центр Гитлера по созданию ядерной бомбы
С космодрома в США запущен секретный спутник-разведчик
Порнография оказалась причиной импотенции
Все материалы
Спорт
Дмитрий КудряшовКувалдой по мечтам
Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
Черчесов вызвал Кокорина в сборную России впервые с ноября 2016 года
Комик предложил Трампу пригласить в Белый дом сборную России по баскетболу
Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти
Полицейский сломал ногу болельщику «Зенита»
Рябинский раскритиковал людей после поражения Кудряшова
«Зенит» обыграл «Краснодар» в матче лидеров РФПЛ
Все материалы
Культура
«Теперь разожмите нос и почувствуйте»
Что животные делают лучше людей
«Италия 61»Неоновая революция
В Милане открылась выставка Лучо Фонтаны
Родина не забудет
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Kingsman: Золотое кольцо» до «Родена»
Художник создал скульптуру из семи тысяч таблеток экстази и копии Кары Делевинь
Врачи рассказали о состоянии Караченцова
Самый жестокий заключенный Британии попросил Тома Харди стать отцом его ребенка
Автор книг о Джеке Ричере призвал сделать марихуану обязательной к употреблению
Все материалы
Интернет и СМИ
Бесславные ублюдки
Семь выдающихся злодеев российского даркнета
Российский журналист попал под обстрел в Дейр-эз-Зоре
Великий запрет
История создания самой мощной цензуры в мире
Олег Тиньков раскрыл причину жесткой реакции на ролик «Немагии»
Интервью с Мэнсоном закончилось для журналиста щелчком по гениталиям
Блогер придумал способ получить сигнал от дирижабля и воздушного шара
Facebook попробовал привлечь пользователей в Instagram угрозой об изнасиловании
Все материалы
Ценности
Гламурные кисы
Тяжело ли владеть машиной для господ в России
Созданы мотивирующие часы
Новые iPhone отделали титаном и посвятили ракете «Сатана»
С начала года россияне потратили на покупку Rolls-Royce около миллиарда рублей
Dolce & Gabbana нанесли игральные карты на одежду
Американская фирма выпустила часы с перекошенным циферблатом
Разработана разноцветная виртуальная бумага
Все материалы
Путешествия
У немца на языке
Кто выдавливает кебабы с улиц Берлина
Дикая Калифорния
Из любви к природе американцы собирают использованную туалетную бумагу
Российский музей вошел в пятерку лучших в мире
Шестеро туристов отравились грибами в Крыму
Авиарейс из Москвы в Крым попал в число самых загруженных в мире
Определены самые популярные у прячущихся от зимы россиян направления отдыха
Названы легче других выдающие шенген россиянам страны
Все материалы
Из жизни
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Своими руками
Увлекшийся сдачей спермы американец собрал всех своих детей
Дети шпионов
Секретные гаджеты ЦРУ и КГБ
Телефонная книга Гитлера с контактами нацистов ушла на аукционе по двойной цене
В Индии умер прозванный «Чужим» младенец
Польского борца с витринами настигла мгновенная карма
Младшая сестра Ким Кардашьян забеременела
Все материалы
Классическая история
Душевные ролики про самые красивые спорткары XX века
Машины, которые не боятся столкновений
Забытые концепт-кары: ударопрочные «Фиаты»
Побег в будущее
Говорящие рули и электрические ретрокары: будущее по версии Jaguar Land Rover
Mazda CX-5 и Renault Koleos против VW Tiguan и Skoda Kodiaq
Четыре новых кроссовера. Один тест-драйв. Ну, вы поняли
Кен Блок проехал боком на 1400-сильном «Мустанге»
Jaguar Land Rover сделает вседорожный электрокар для конкуренции с S-классом
На автодроме Лагуна-Сека появилась 10-метровая Mazda
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы