Два подростка три дня блуждали по катакомбам Парижа

В Париже спасли двух подростков, которые заблудились в катакомбах и провели под землей три дня. Об этом сообщает BBC News.
Спасательная операция продолжалась около четырех часов. Пожарные использовали собак-ищеек, чтобы выйти на след пропавших.
Одному из заблудившихся 16 лет, другому — 17. Они спустились в катакомбы вечером в субботу, однако полиция узнала об их исчезновении лишь спустя три дня.
Температура воздуха в подземных тоннелях составляет не более 15 градусов. Спасенные сейчас проходят лечение от гипотермии.
Протяженность подземных тоннелей, проложенных под французской столицей, составляет около 150 километров. Первоначально там находились каменоломни, но в конце XVIII века в катакомбы перенесли останки шести миллионов человек с переполненных кладбищ Парижа.
Большая часть подземелий закрыта для публики, однако энтузиасты, которых французы называют катафилами, пробираются под землю нелегально. Они исследуют катакомбы и устраивают в них секретные вечеринки.
В 2015 году сообщалось, что компания Airbnb предложила любителям необычного отдыха спуститься в парижские катакомбы, чтобы встретить Хеллоуин.