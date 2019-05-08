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Велосипедист застрял на тибетском плато с волками и неделю ел траву

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Китайский велосипедист, который пытался в одиночку пересечь высокогорное плато в Тибете, столкнулся со стаей волков, не рассчитал запасы и неделю питался травой и кореньями. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Фэн Хао из китайского города Ханчжоу, его девушка Линь Си и знакомый Ли Чжисэнь решили на велосипедах объехать высокогорное плато Чангтан в Тибете — пустынную область на западе Китая, населенную в основном кочевниками-скотоводами.

Пятого марта Фэн, Линь и Ли выехали из округа Нгари в Тибетском автономном районе КНР, располагающемся у юго-западного края Чангтана. Они планировали вместе пересечь плато с запада на восток и достичь китайской провинции Цинхай.

На десятый день пути Фэн объявил, что дальше поедет один. Он забрал у спутников шесть баллонов со сжиженным газом и 12 сухих пайков, сел на велосипед и укатил.

Через несколько дней Линь и Ли стали разыскивать Фэна. В начале апреля они обратились в полицию за помощью. Спасатели больше двух недель прочесывали плато в поисках пропавшего путешественника. Пятого мая они нашли Фэна в Циньхае. Велосипедист прятался в заброшенном грузовике недалеко от озера Уланьула. Он нуждался в воде и отдыхе, однако медицинская помощь ему не понадобилась.

Как выяснилось, неделю назад у него кончились припасы. С тех пор ему приходилось питаться травой и кореньями, которые он находил. «Он говорит, что его велосипед застрял в грязи, — рассказал один из полицейских, отыскавших велосипедиста. — Это было очень опасно. Еще Фэн сказал, что встретил волков, но все обошлось».

Фэн, Линь и Ли оштрафованы на пять тысяч юаней (48 тысяч рублей) за путешествия в запрещенном месте. Штраф выплатил только Линь. Фэн и Ли намерены обжаловать наказание в местном суде.

В 2018 году сообщалось, что турист из американского штата Огайо отправился в поход к вулкану Сент-Хеленс и заблудился. В течение шести дней он питался дикими ягодами. Кроме того, мужчина убивал и ел донимавших его пчел.

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