Женщина заблудилась на экскурсии и три дня выживала в лесу

Пропавшую без вести жительницу австралийского города Аделаида удалось спасти благодаря сигналу SOS, который она оставила на дороге. Об этом сообщает Daily Mail.

В воскресенье, 13 октября, 55-летняя жительница Австралии Дебора Пилигрим (Deborah Piligrim) потерялась в лесу во время туристического похода с друзьями. Женщине удалось оставить на дороге знак SOS в надежде, что кто-то будет ее искать. Пилигрим рассказала, что в каждом месте, где она проходила, она оставляла знаки, визитные карточки и махала руками во все уличные камеры.

Сигнал о помощи, оставленный женщиной на дороге, вскоре заметил владелец одного из местных домов, живущий за 70 километров от нее. Он наткнулся на надпись, проверяя записи с камеры внешнего видеонаблюдения. Австралиец знал, что неподалеку пропала женщина и решил проверить, не попала ли она на камеру.

«Прошлой ночью он заметил, что на подъездной дорожке его дома было написано SOS, раньше этой надписи там не было. Он немедленно заявил об этом в полицию, и поисково-спасательная операцию возобновили», — говорится в заявлении сотрудника местной полиции.

Пилигрим была найдена в полночь того же дня в соседнем доме, где она нашла свежую воду.

Женщина рассказала полиции, что она отошла от группы друзей, чтобы прогуляться, но вскоре заметила, что оказалась в незнакомой местности. Днем она плутала по лесу, а ночью спала в заброшенных домах. Пилигрим призналась, что потеряла надежду на то, что кто-то будет ее искать.

Правоохранительные органы Южной Австралии подтвердили, что женщина была доставлена в больницу для обследования. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Сотрудники полиции также выразили благодарность всем, кто принимал участие в поисках Пилигрим. «Мы хотим поблагодарить волонтеров и местных жителей, которые помогли нам в ходе поисково-спасательной операции», — говорится в их заявлении.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!