Потерявшаяся в электричке белоруска нашлась спустя 20 лет в России

Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которая 1 октября 1999 года в возрасте четырех лет потерялась в электричке Минск — Осиповичи, нашлась спустя 20 лет в России. Об этом сообщается в опубликованном в YouTube видеоролике министерства внутренних дел республики.

Отец с матерью несколько дней ходили по станции в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, а затем обратились в милицию. На поиск были привлечены сотрудники правоохранительных органов, общественность, средства массовой информации, но результатов это не принесло.

В 1999 году ее нашли на железнодорожной станции в Рязани. Сначала Юлия воспитывалась в интернате, а после — в приемной семье. Воссоединиться с семьей Гориной помог ее 24-летний молодой человек, который, по рассказам девушки и ключевым словам «девочка Юля», «четыре года», «потерялся ребенок», обнаружил информацию о без вести пропавшей Юлии в Белоруссии.

В интернете он нашел ссылку на историю с похожим сюжетом, а в газете «Оршанка» прочел об истории исчезновения подробнее. Совпало не только отчество, но даже шрам на лбу. «Двадцать лет — как целая жизнь, но мы не теряли надежды, искали, верили — и вот нашлись», — рассказывают биологические родители Юлии.

Сама девушка поблагодарила тех, кто ее родил, и тех, кто ее воспитал.

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