Хозяйка спустя пять лет нашла кошку у соседей и растрогала пользователей сети

Жительница штата Техас рассказала в Twitter, как вновь обрела своего первого домашнего любимца, считавшегося погибшим: потерянный пять лет назад кот потерся об ее ногу на улице. Подписчики назвали это событие невероятным совпадением и знаком судьбы.

Шокированная девушка создала тред на 11 сообщений, чтобы подробно рассказать о случившемся. По ее словам, кот по кличке Пантера пропал пять лет назад. Его искали всей семьей, подключив соседей, однако это не принесло результата. Семья решила, что питомец умер или сбежал.

Оказалось, что Пантера случайно ушел на прогулку длиной в 15 миль (около 24 километров) и нашел приют в другом городе. Его спасла дочь соседей его первых хозяев. Через несколько лет она отдала кота родителям. Потерянный питомец и его первая «семья» жили рядом целый год, не подозревая о соседстве.

Доказательства того, действительно ли это Пантера, семье не потребовались: кота узнали все, включая его соперника — большую собаку породы хаски по имени Троцкий. Однако соседи не согласились обратно отдать животное первым хозяевам, так как очень привязались к нему.

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Пользователи сети пришли в восторг от этой истории. Исходный твит треда собрал почти 33 тысячи репостов и 175 тысяч лайков. «Я так счастлива за вас!» — радостно сообщила одна из подписчиц. «У меня нет слов, буря эмоций по поводу тебя и Пантеры», — присоединилась другая. Некоторые шутили, что кот просто убегал по своим супергеройским делам, иронизируя на тему популярного фильма «Черная Пантера».

— kent sheely, the narrator (@ksheely) 17 марта 2018, 17:16

Многие подписчики сказали, что в них эта история вселила оптимизм и веру в чудеса: девушке даже предложили обратиться в киностудию Disney с идеей анимационного фильма о невероятном обретении своего любимца. Потерявшие своих питомцев пользователи выражали надежду, что все-таки встретят их, несмотря ни на что.

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