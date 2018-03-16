Интернет и СМИ
 
Последние новости
Песков назвал шокирующим и неприличным заявление Джонсона о Путине
Двух лидеров сборной Украины по легкой атлетике поймали на допинге
Японцы прибрали к рукам «Донской табак»
Стюардесса в Уганде выпала из самолета и погибла
Умер автор фильма «Зеленый фургон»
Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
В московском метро появились новые схемы  
В сети принялись разглядывать собственные тела шестилетней давности
Британия объяснила отношение к простым россиянам
Участники группы «Пикник» попали в больницу с серьезными травмами

В сети принялись разглядывать собственные тела шестилетней давности

Перейти в «Мою Ленту»

Пользователи сети запустили новый флешмоб, в ходе которого они сравнили собственные селфи 2012 и 2018 года. На это обратило внимание издание Mashable.

Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, как внешность человека изменилась за несколько лет. В большинстве случаев люди трансформировались так сильно, что сегодня узнать их по старым фотографиям оказалось довольно сложно.

«Я не из тех, кто пропускает тренды в Twitter, так что держите фотографии меня в 2012 и 2018 годах. Реально похорошела»

«Люди спрашивали меня, откуда я брал вдохновение. Я отвечал им про глобальное потепление»

«В 18 я выглядела на 15, а сейчас мне 23, и я выгляжу на 18»

Однако нашлись и те, кто остался недоволен естественной трансформацией внешности за последние шесть лет.

«Вот дерьмо. Мне казалось, что с 2012 года я не изменился»

В середине марта китайцы запустили другой популярный флешмоб, целью которого стало поедание льда. Девушки замораживают воду в различных формах, добавляют в нее красители и хрустят льдом на камеру, стараясь съесть его как можно больше.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
People are sharing selfies from 2012 and now, because the glow up is too real
Китайцы объелись льдом
Японцы принялись растягивать кошек
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0315 марта

Присмотрись

Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
13:33Сегодня

Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису

17:1115 марта

Илон Маск объявил о создании межгалактической медиаимперии

20:3215 марта

Павший на колени Лавров превратился в мем

Интернет и СМИ00:0513 марта

Лайк за упокой

Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
14:41Сегодня

Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети

15:4515 марта

Китаянка съела сладкую вату за три секунды и прослыла «настоящей леди»

19:5615 марта

США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны

Интернет и СМИ00:01 5 марта
Сергей Доренко

«Мы трахнули отцов не для того, чтобы сдаться сыновьям»

Сергей Доренко о голодных женщинах, судьбах России и «Бригаде» с Березовским
08:05Сегодня

Женщина перекусила сырым мясом с лимоном и шокировала очевидцев

10:2015 марта

Новый взломщик Windows обнаружили в открытом доступе

15:0015 марта

Дочь арабского эмира записала тревожное видео на случай смерти и исчезла

Россия
Вятский Маск
Герой «Салюта-7» придумал, как спасти российскую космонавтику
Российские вузы снабдят священниками и встроенными церквями
В Таганроге техника приехала ремонтировать яму и провалилась в нее
Президентские. Новые. Твои
Умные урны, камеры и другие технологии на выборах президента
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Старая крыша российского завода рухнула на элитный внедорожник директора
Все материалы
Мир
Все оттенки черного
Россия бросила Африку. Теперь там хозяйничает Китай — вернуться не выйдет
Британия объяснила отношение к простым россиянам
Макрон демонстративно пренебрег Россией
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Арестована совершавшая по восемь ограблений в день банда
Лавров отреагировал на предложение министра обороны Великобритании заткнуться
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Все материалы
Бывший СССР
Плата за вход
Ради Европы украинцы готовы стать коммунистами и геями
Савченко признали врагом Украины
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
ДНР и ЛНР обошли европейские страны по числу танков
Сломавшаяся в Грузии канатная дорога заставила туристов прыгать вниз
Киев заявил о ведущей третью мировую войну России
Надежда Савченко обратилась с просьбой к Владимиру Путину
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Новотранс» отберет русское зерно у прибалтов
Сельхозпродукция отправится в Европу из порта Усть-Луга
Частникам отдадут каждый десятый поезд
Глава «Югры» прокомментировал «Коммерсант FM» тяжбы с ЦБ
Стали известны масштабы экспорта нефти из США
Россияне потеряли миллиарды рублей из-за непонимания пенсионной системы
В России пройдет беспрецедентная проверка молочного рынка
Все материалы
Силовые структуры
Мужская работа
В современном мире всего шаг от неравнодушия до подвига
Смертельное оружие
Хорошо ли вы знаете арсенал киллеров: тест «Ленты.ру»
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Налет на ювелирный магазин в Москве попал на видео
В Москве поймали похитителя грудных имплантов
Стал известен ущерб от коррупции в России
Банда из пятерых экс-полицейских попалась на страсти к янтарю
Все материалы
Наука и техника
Аппарат от народа
В попытках убить iPhone X Samsung не смогла превзойти даже старый Galaxy S8
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Стивен Хокинг«Сингулярность есть начало Вселенной»
Умер Стивен Хокинг — последний великий мечтатель
Предсказана скорая гибель статуй на острове Пасхи
Apple остановила производство iPhone
Определились лидеры среди названий нового российского сверхоружия
У древних людей нашли продвинутые технологии
Все материалы
Спорт
Дед Жозе
Моуринью привык к большим деньгам, но разучился побеждать
Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
ЦСКА сыграет с «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги Европы
Выступающим в России украинским атлетам откажут в финансировании
Тренер праздновал победу над киевским «Динамо» и упал
Нападающий сборной России Кокорин порвал «кресты»
Семнадцатилетний пловец умер во время соревнований
Все материалы
Культура
Черные властелины
25 лучших фильмов, снятых афроамериканцами
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
Коммунальная экзотика
Его картины раздражали советских людей. Он умер на Западе, не дожив до юбилея
Умер автор фильма «Зеленый фургон»
Участники группы «Пикник» попали в больницу с серьезными травмами
Шнуров заставил бывшую солистку «Ленинграда» раздеться перед толпой
По мотивам «Лары Крофт» сняли лесбийский порнотриллер «Расхитительница вагин»
Все материалы
Интернет и СМИ
Присмотрись
Сначала они следили за СССР, а теперь — за всем миром
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
Фильм о секс-индустрии в виртуальной реальности оскорбил порноактрису
Павший на колени Лавров превратился в мем
Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети
США обвинили Россию в атаке на энергосистему страны
Все материалы
Ценности
«Рабский менталитет заставляет гнобить черных»
Он мог умереть под ботинками скинов, но стал танцевать и растоптал обидчиков
Nike предложил китайцам прикрыть рты
Атака клоунов
Российская уличная мода в опасности. Не спасет даже Слава Зайцев
Американские модники нашли способ защиты от радиации
Versace отказался от использования натурального меха
Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности
Время сильных
Секс-символы эпохи золотых яиц, огромных бицепсов и шелковых шляп
Все материалы
Путешествия
«Пришлось лезть по старинке — тайком»
Россияне отправились в затерянный мир и зашли слишком далеко
Шенгенские визы подорожают
Россияне начали покупать туры в Египет
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Облако-монстр нависло над побережьем в США
В России увидели выгоду от антироссийской пропаганды
Все материалы
Из жизни
Фантастические яды
ЦРУ создало невидимые пули и смертельные зонтики, но не смогло их применить
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Каши переел
Ради славы украинец превратил сына в бодибилдера, но что-то пошло не так
Испуганная кобра выплюнула три яйца
Роженица сама достала ребенка из утробы после кесарева сечения
Высокооплачиваемая проститутка рассказала о своей работе
Авиакомпания по ошибке заставила пса пролететь над океаном в багажном отделении
Все материалы
От «Мустанга» до «Роллса»: экстремальный тюнинг Женевы
Самые яркие, вызывающие и странные доработанные автомобили выставки
Все конкуренты VW Teramont в России
С кем будет бороться за покупателей самый большой кроссовер VW
Первый тест странного «Мерседеса»
Почему вам придется полюбить новый Mercedes-Benz CLS
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
«Горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche сравнили в гонке по прямой
«Нелегальный» роскошный хэтчбек Jaguar выставили на продажу
Ford показал первое изображение возрожденного Bronco
Все материалы
Однажды в Мексике
Как выглядит самый опасный город мира
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Россиянка спалила воображаемый дом ради страховки
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все материалы