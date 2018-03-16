В сети принялись разглядывать собственные тела шестилетней давности

Пользователи сети запустили новый флешмоб, в ходе которого они сравнили собственные селфи 2012 и 2018 года. На это обратило внимание издание Mashable.

Суть флешмоба заключается в том, чтобы показать, как внешность человека изменилась за несколько лет. В большинстве случаев люди трансформировались так сильно, что сегодня узнать их по старым фотографиям оказалось довольно сложно.

«Я не из тех, кто пропускает тренды в Twitter, так что держите фотографии меня в 2012 и 2018 годах. Реально похорошела»

«Люди спрашивали меня, откуда я брал вдохновение. Я отвечал им про глобальное потепление»

«В 18 я выглядела на 15, а сейчас мне 23, и я выгляжу на 18»

Однако нашлись и те, кто остался недоволен естественной трансформацией внешности за последние шесть лет.

«Вот дерьмо. Мне казалось, что с 2012 года я не изменился»

В середине марта китайцы запустили другой популярный флешмоб, целью которого стало поедание льда. Девушки замораживают воду в различных формах, добавляют в нее красители и хрустят льдом на камеру, стараясь съесть его как можно больше.

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