Японцы принялись растягивать кошек

В японском сегменте Twitter набирает популярность новый флешмоб, по условиям которого пользователи фотографируют своих котов, вытянув их в полный рост.

Фотографии, участвующие во флешмобе, сопровождаются фразой «Вытягивание кошек во всей Японии». Судя по фотографиям, сами кошки не испытывают восторга по поводу этой акции.

Пользователи не только фотографируют кошек лежащими на ровных поверхностях, но и специально «вытягивают» их для достижения наибольшего эффекта: дергают за лапы или заставляют прыгать за мячом.

В японском сегменте интернета часто становятся популярными наиболее странные и опасные флешмобы. Недавно женское население этой страны захватил опасный челлендж, названный «Золушкиным». Его смысл состоял в доведении себя до истощения для обретения фигуры диснеевской принцессы.

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