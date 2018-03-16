Китайцы объелись льдом

Жители Китая запустили новый флешмоб, в ходе которого поедают лед. Девушки замораживают воду в различных формах, добавляют в нее красители и хрустят льдом на камеру, старясь съесть его как можно больше.
Китайским пользователям особенно нравится экспериментировать с формой льда. Они не ограничиваются водой и поедают замороженные молочные продукты и шоколад. Видео усиливают различными визуальными эффектами.
Buzzfeed отмечает, что на флешмоб китайцев вдохновило название приложения для видеообъявлений Kwai. Там распространился хештег, который переводится как «ешь лед». Издание уточняет, что под этим хештегом появились тысячи сообщений.
Ранее в марте в соцсетях обсуждали китаянку, которая во время телевизионного шоу за три секунды съела сладкую вату.