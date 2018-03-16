Горюющая посреди пустой комнаты кошка растрогала пользователей сети

Пользовательница Reddit опубликовала фотографию кошки по кличке Пепе посреди пустой комнаты. Автор поста рассказала, что животное не смогло смириться с переездом соседки, продолжает приходить в помещение и грустить в одиночестве.

Переживания кошки тронули посетителей ресурса. За несколько часов под постом появилось свыше двух тысяч комментариев. Пользователи поделились своими историями привязанности животных.

Юзер с ником alwaysawhitebelt вспоминает, как однажды, когда он был подростком, кот, которого он спас, спал с ним в кровати. Но стоило ему остаться у друга, как тот начал грустить и мяукать у его постели. «Моя кошка Бу спала со мной каждую ночь, уткнувшись в плечо, и когда я уехал в колледж, сестра написала, что Бу не давала ей спать по ночам, потому что она сидела в центре моей комнаты и просто плакала», — пишет winstonio.

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Другой пользователь вспомнил, как страдала их кошка, когда старшая сестра уехала на летние каникулы. Девушка вернулась, но животное, по словам автора комментария, «никогда не смогло простить ее ухода».

Десятки трогательных историй прервал пользователь joef_3. Он напомнил, что у кошек другое восприятие пространства, нежели у людей. По его мнению, Пепе, может быть, вовсе не скучает, а не понимает, что стало с комнатой.

В январе потерявшийся во Франции котенок по прозвищу Фундук отыскал хозяйку, предприняв самостоятельное путешествие на поезде. Четырехлапому помог проводник электрички, разместивший фото животного в Twitter.

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