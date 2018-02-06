Пенсионер поселил у себя дома 300 кошек

Видео: Daily Mail

Житель американского города Медфорд, штат Нью-Йорк, поселил в своем доме около 300 кошек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывший проводник поезда Крис Арсену (Chris Arsenault) превратил большую часть дома в кошачий приют. В комнатах натянуты гамаки для его питомцев, а к стенам прибиты многочисленные насесты. Во дворе установлены кормушки и вольеры для кошек. Сам Арсену ютится в единственной комнате площадью около девяти квадратных метров, где есть все необходимое для жизни, включая туалет и раковину. Там он спит, готовит еду и обедает.

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58-летний мужчина поднимается в семь часов утра и весь день ухаживает за кошками: наполняет их кормушки и поилки, меняет лотки и занимается уборкой. Чтобы мыть помещения было проще, стены покрыты пластиком, а пол выстелен винилом.

Арсену решил открыть приют после того, как нашел возле железной дороги брошенных животных. «Там было тридцать котят, и было видно, что они больны, — рассказывает он. — Я знал, что если оставлю их там, они умрут, поэтому принес их домой». По его словам, кошки помогают ему чем-то занять время после гибели 24-летнего сына, попавшего в ДТП на мотоцикле.

В 2017 году сообщалось, что жительницу Парижа, которая держала в своей однокомнатной квартире 130 кошек, обвинили в жестоком обращении с животными.

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