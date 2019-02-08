Мир
 
Последние новости
Украина усилилась советскими С-300
Бренд попросил модель раздвинуть ноги для рекламы и поплатился
Названы дата и место похорон Сергея Юрского
Россия ответит США гибридом «Калибра» и «Искандера»
Драку помощника постпреда Кадырова в Крыму посчитали обыденным делом
Шведская журналистка испробовала российские поезда и метро и изумилась
Хозяин бросил доверчивую собаку и уехал прочь
Стали известны детали убийства чемпиона России по боксу
Лжеполицейский сел на 12 лет за похищение ребенка
Новости партнеров

Под обломками дома в Стамбуле спустя два дня нашли выжившего

Перейти в «Мою Ленту»

Второго выжившего нашли под обломками рухнувшего жилого дома в Стамбуле в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, спасатели во время разбора завалов услышали голос и начали двигаться на звук. В итоге они нашли 16-летнего подростка. Его на скорой отвезли в больницу. Молодой человек пробыл под обломками почти двое суток — 45 часов.

Вечером в пятницу власти намерены объявить имена погибших.

Днем ранее спасатели обнаружили под завалами живой пятилетнюю девочку. В общей сложности число жертв на данный момент составляет 11 человек, еще 13 получили различные травмы.

Семиэтажное жилое здание обрушилось 6 февраля. В этот момент в нем находились 30 человек. Причина произошедшего пока не установлена. Экстренные службы продолжают работать на месте и разбирать завалы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле попало на видео
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Kartal'daki çöken binanın enkazından 16 yaşındaki genç kurtarıldı
Another rescued from Istanbul building collapse
Обрушение шестиэтажного здания в Стамбуле попало на видео
В Стамбуле рухнуло шестиэтажное здание
В Новочеркасске обрушилось четырехэтажное здание
Другие материалы рубрики
Мир00:21 7 февраля

«Советский Союз забрал наши острова»

Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
00:47Сегодня

Полковник из Венесуэлы признался в подготовке военного переворота

13:03Сегодня

Сестру короля решили сделать премьер-министром Таиланда

10:58Сегодня

Третьего «отравителя» Скрипалей связали с другим отравлением

Мир00:01 5 февраля

«Мы признаем, что вымираем»

Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
12:25 7 февраля

США и Россия обменялись «ракетными» нотами

10:19Сегодня

Мадуро предложили уехать к друзьям в Россию

05:32 7 февраля

Правозащитную организацию обвинили в унижении сотрудников

Мир00:0326 января

Ненасытный дядюшка

Он развращал детей и сел в тюрьму на всю жизнь. Но тысячи людей считают его пророком бога
09:47Сегодня

В «деле Скрипаля» появились новые подозреваемые

08:52Сегодня

Власти Японии отказались отвечать на вопрос о принадлежности Курил

03:23Сегодня

В США назвали сроки вывода войск из Сирии

Россия
«Сейчас они жены, любовницы или протеже политиков-мужчин»
В российской власти должно быть больше женщин. И вот почему
«Шесть лет ни за что! Это глупо и безумно»
Датчанин приехал в Россию и попал в тюрьму за христианскую проповедь
До неузнаваемости
Как масштабная транспортная реформа изменит жизнь москвичей
Вениамин КондратьевБей своих
В Краснодарском крае наметился кризис власти
Кремль раскрыл истинную причину нападок США на «Северный поток-2»
В России утроилась заболеваемость корью
В Кремле прокомментировали связь «дела Скрипалей» с другим отравлением
Все материалы
Мир
«Советский Союз забрал наши острова»
Япония считает Курилы своими, но готова идти на уступки. России этого мало
Под обломками дома в Стамбуле спустя два дня нашли выжившего
Сестру короля решили сделать премьер-министром Таиланда
Третьего «отравителя» Скрипалей связали с другим отравлением
«Японцы верят, что у них отобрали родную землю»
 
«Мы признаем, что вымираем»
Их выгнали из России сто лет назад. Они пережили все тяготы, но остались русскими
Мадуро предложили уехать к друзьям в Россию
Все материалы
Бывший СССР
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Поросячья угроза
В Грузии вспышка свиного гриппа. В аптеках заканчиваются лекарства, но туристам все равно
Александр ЛукашенкоВерный союзник
Лукашенко устал от России. Теперь он ищет новых друзей в США
Молдавские депутаты проголосовали за Лупу
Россия отправит наблюдателей на украинские выборы вопреки запрету Киева
На Украине разворовали американскую военную технику на миллионы гривен
В Конституции Украины закрепили курс на вступление в НАТО и Евросоюз
Все материалы
Экономика
Главный бордель Европы
Немецкие проститутки зарабатывают на сексе миллиарды. Чиновники хотят получить свою долю
Нацпрограмма развития Дальнего Востока станет основной темой ВЭФ-2019
Греф предрек разрушение существующего миропорядка
Россиянам станет проще снимать наличные в магазинах
Реальные пенсии россиян упали
Россияне признались в поиске дополнительного заработка ради пенсии
Меркель назвала способ сохранить независимость от российского газа
Все материалы
Силовые структуры
«Человек кололся, нюхался, а потом вылечился. Так не бывает»
Как говорить о наркотиках в России по мнению властей: легализация — зло, Запад не прав
«Он истерично захохотал, а я чуть не потеряла сознание»
Россиянин провел 10 лет в психбольнице за жестокое убийство. А выйдя на волю, стал врачом
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российских силовиков обязали скинуться на архангела
СКР показал пленников китовой тюрьмы в Приморье
Похитившие украинского авторитета в Москве признались в его убийстве
Сенатор Арашуков пожаловался на сокамерника-террориста
Все материалы
Наука и техника
Странное тело
Ученый верит, что нашел в космосе корабль пришельцев. Над ним смеются, но он не сдается
Забитое старое
Самый страшный ужастик 90-х стал еще круче: Resident Evil 2
Крестьяне записываются в колхоз. 1930 год«Превратить крестьянина в колхозного раба»
Зачем Сталин украл идеи Троцкого и разграбил русскую деревню
В США похвалили украинскую ракету «Нептун»
Россия ответит США гибридом «Калибра» и «Искандера»
США испытали дальнобойную гаубицу
В Минобороны России похвалили американскую РСЗО
Все материалы
Спорт
Полет не нормальный
Футболист Сала летел в новую жизнь, но погиб. Его наконец нашли
Футболист «Локомотива» рассказал о жизни «на дошираках»
Стали известны детали убийства чемпиона России по боксу
Навка назвала причину ухода Медведевой от Тутберидзе
Российских паралимпийцев восстановили в правах
Аршавин возвестил о торжестве чиновников над футболистами
Биатлонистка Анастасия ЗагоруйкоПрощай, оружие
Российские биатлонисты приехали в Канаду без винтовок. Кубок мира в Америке — ужас
Все материалы
Культура
Игра длиною в жизнь
Умер актер Сергей Юрский. Каким мы его запомним
Под музыку хип-хопа
Децл умер после концерта. Ему было 35 лет
Фрагмент картины «Юдифь и Олоферн», 1612—1613Рубить по-женски
Кровь и ярость на полотне первой феминистки в истории
Названы дата и место похорон Сергея Юрского
Пригожин предложил найти замену собравшемуся на «Евровидение» Лазареву
Умер Сергей Юрский
Названа причина смерти Сергея Юрского
Все материалы
Интернет и СМИ
«Поганый рот свой закрой!»
Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
«Это никогда не исчезнет»
Токсичным людям в интернете объявили войну. Почему ее невозможно выиграть
Блогер разделила людей на мужчин и женщин и лишилась заработка
В сети обнаружили приносящее реальную боль видео
Картинки оказались опасными для телефонов на Android
Девушка весом в два центнера поглощала еду на камеру и разбогатела
Теряют хватку
Почему самая дорогая реклама в мире пугает и разочаровывает
Все материалы
Ценности
«Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми»
Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма
Слава Америки
В чем сила самых влиятельных и властных женщин США
Опиум для богачей
Как знаменитый модельер заставил весь мир полюбить Китай
Предсказан главный цвет 2020 года
Знаменитости вернули в моду еще один «уродливый» тренд из 90-х
Сын голливудской актрисы вышел на публику в женской одежде
97-летняя женщина неожиданно стала моделью и растрогалась
Все материалы
Путешествия
Другая Европа
Соль, лев и чертовщина. Что посмотреть в Болгарии вместо пляжей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Похмелья здесь не бывает»
Ром рекой, интернет по талонам и воздух свободы: чем живет Куба
Появились подробности столкновения российского самолета с фонарным столбом
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб в московском аэропорту
Названы самые опасные для российских туристов страны
В Эквадоре зарезали российского туриста
Все материалы
Из жизни
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
«Русских здесь очень любят»
История россиянки о жизни в Греции
Роковое порно
Он влюбился в девушку из секс-чата. Страсть довела его до краж и убийства семьи
Тело мужчины шесть лет пожирало себя изнутри
Меган Маркл написала письмо отцу-скандалисту
Туристы пережили падение гигантского кита и чудом остались в живых
Женщина прожила 11 лет с пулей в ухе
Все материалы
Братья-спортсмены Логана
Спортивные автомобили Renault, заставляющие по-другому взглянуть на марку
25 самых популярных машин России: и снова Granta
Рейтинг самых продаваемых автомобилей на российском рынке в январе 2019 года
Сутки на руках
Как Алессандро Занарди проехал гонку «24 часа Дайтоны» на ручном управлении
Вести с другой планеты
Как обновился Passat и почему это так важно для «Фольксвагена»
Новый Toyota RAV4 получил внедорожную версию
Рассекречен новый седан Subaru Legacy с турбомотором и планшетом
В России начали собирать обновленный Nissan Qashqai
Все материалы
Дом
В одной парадной
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Пока русских нет
Люди с деньгами скупают жилье в Лиссабоне. И у них на это пять причин
Дорогие мои
Цены на квартиры в Москве рекордно подскочили. И это еще не конец
«Дом-2» помешал развитию Москвы
Определена судьба элитной квартиры Януковича в Киеве
IKEA задумала сдавать мебель в аренду россиянам
Цены на жилье в России достигли трехлетнего максимума
Все материалы