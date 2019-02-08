Под обломками дома в Стамбуле спустя два дня нашли выжившего

Второго выжившего нашли под обломками рухнувшего жилого дома в Стамбуле в пятницу, 8 февраля. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Как рассказал глава МВД Турции Сулейман Сойлу, спасатели во время разбора завалов услышали голос и начали двигаться на звук. В итоге они нашли 16-летнего подростка. Его на скорой отвезли в больницу. Молодой человек пробыл под обломками почти двое суток — 45 часов.

Вечером в пятницу власти намерены объявить имена погибших.

Днем ранее спасатели обнаружили под завалами живой пятилетнюю девочку. В общей сложности число жертв на данный момент составляет 11 человек, еще 13 получили различные травмы.

Семиэтажное жилое здание обрушилось 6 февраля. В этот момент в нем находились 30 человек. Причина произошедшего пока не установлена. Экстренные службы продолжают работать на месте и разбирать завалы.

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