В Стамбуле рухнуло шестиэтажное здание

В турецком городе Стамбуле рухнуло шестиэтажное жилое здание. Об этом сообщает NTV.

По данным издания, причиной обрушения стал взрыв. Всего в доме проживали 12 человек. На месте происшествия работают полицейские, спасатели и врачи, идет спасательная операция. На данный момент известно об одном погибшем, передает Daily Sabbah.

В начале января в Новочеркасске рухнуло четырехэтажное здание. Помещение сдавалось под офисы и развлекательный центр. Обрушилась часть дома, расположенная над отделением Сбербанка и боулингом. По информации местного издания DonDay, в боулинге были посетители, однако они успели вовремя выбраться.

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