Военный вертолет рухнул в жилом районе Стамбула

Военный вертолет упал в центре Стамбула во время тренировочного полета. Об этом сообщает агентство Reuters.
Машина вылетела с базы Самандира. Известно, что погибли четверо турецких солдат, еще один получил ранения. «О раненом уже заботятся. Начато расследование причин инцидента и разбор завалов на месте крушения», — заявил губернатор города Али Йерликая.
Причина инцидента выясняется.
Сообщается, что на место крушения прибыл глава Генштаба Турции Хулуси Акар.
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