Причиной катастрофы Ми-8 в Чечне назвали столкновение с землей

Разбившийся в Чечне Ми-8 столкнулся с землей при заходе на посадку, сообщается на сайте Следственного комитета.

СК завел уголовное дело о нарушении правил полетов, которое повлекло тяжелые последствия.

Вертолет упал днем 7 марта в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе республики неподалеку от границы с Грузией. Погибли, по предварительным данным, шесть человек. «Интерфакс» со ссылкой на работающий на месте крушения штаб сообщал об одном выжившем.

По данным ТАСС, на борту находились 10 человек.

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