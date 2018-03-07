Прояснилась судьба пассажиров упавшего в Чечне вертолета Ми-8

В результате крушения вертолета Ми-8 в Чечне выжили два человека, пятеро погибли. Об этом сообщает РИА Новостисо ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Среди возможных причин крушения называют неблагоприятные погодные условия. «В районе аварии была плохая погода, снег с дождем. Предварительно, пять человек погибли, двое выжили, но получили ранения», — рассказал собеседник агентства. МИ-8 принадлежал пограничной службе. «Сейчас нашли три тела и двух выживших людей. Остальных ищут», — рассказал представитель правоохранительных органов.

Вертолет упал днем 7 марта в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе республики. Место его падения находится в нескольких километрах от границы с Грузией.

Как сообщал ТАСС, на борту вертолета могли находиться до 10 человек.

Официальные данные о погибших и пострадавших пока не озвучивались.

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