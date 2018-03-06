Раскрыты подробности крушения российского Ан-26 в Сирии

Причиной крушения самолета Ан-26 на авиабазе Хмеймим в Сирии могла стать техническая неисправность, сообщили РИА Новости в Минобороны.

Авария произошла во вторник, 6 марта, примерно в 15:00 по московскому времени. Самолет столкнулся с землей, не долетев примерно 500 метров до посадочной полосы. «По докладу с места, огневого воздействия по Ан-26 не было», — добавили в министерстве.

Для выяснения точных причин аварии будет создана специальная комиссия.

Ранее сообщалось, что транспортный самолет упал при заходе на посадку. По предварительным данным, погибли 32 человека — 26 пассажиров и 6 членов экипажа.

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