Андрей Малахов помог разглядеть новые укрепления на российской базе в Сирии

В программе Андрея Малахова «Это вам за пацанов!» на «России 1» показали новые укрепления российской авиабазы Хмеймим в Сирии. Внимание на это обратил блог bmpd, который ведут сотрудники московского Центра анализа стратегий и технологий.

В репортаже из Сирии были показаны капониры для авиационной техники. «Судя по видеокадрам, укрытия на Хмеймим выполнены в виде капитальной бетонной стенки с тыльной стороны и из стенок из габионов, разделяющих стоянки пары или звена самолетов», — пишут авторы bmpd.

Видеозапись программы доступна на YouTube. В блоге bmpd выложено несколько скриншотов из репортажа, на которых видны укрепления.

Кадр «России 1» 1 /3

В феврале Россия усилила авиагруппировку в Сирии, перебросив в республику четыре истребителя Су-35С и четыре новейших российских истребителя пятого поколения Су-57.

Источники «Коммерсанта» объясняли, что самолеты прибыли в Хмеймим в рамках программы испытания систем вооружения.

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