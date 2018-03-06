Российский самолет упал в Сирии

В Сирии при заходе на посадку на авиабазе Хмеймим упал российский транспортный самолет Ан-26. Об этом во вторник, 6 марта, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

По предварительным данным, погибли 32 человека — 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Согласно докладу с места катастрофы, огневого воздействия на самолет не было.

В Минобороны добавили, что изучением возможных версий причин произошедшего займется комиссия военного ведомства.

3 февраля в Сирии был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался и после приземления вступил в перестрелку с боевиками. Он некоторое время отстреливался из штатного оружия и в итоге подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

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