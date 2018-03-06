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Очевидцы рассказали о сильном ветре при падении Ан-26 в Сирии

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Продолжение: Появились последние подробности катастрофы российского самолета в Сирии

В провинции Латакия, где при посадке на авиабазе Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26, 6 марта дует очень сильный ветер. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал проекта WarGonzo.

По их словам, при заходе на посадку самолет вел себя нештатно: он якобы накренился и садился «почти боком».

Других сведений о произошедшем пока не поступало. Вся имеющаяся на данный момент информация предоставлена Министерством обороны России.

Как сообщали в ведомстве, самолет упал примерно в 15:00 по московскому времени, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы на Хмеймиме. Погибли 32 человека, в том числе 6 членов экипажа. Огневого воздействия на воздушное судно не было, одной из возможных причин ЧП называется техническая неисправность.

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Предыстория: Раскрыты подробности крушения российского Ан-26 в Сирии
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