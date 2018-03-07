Вертолет Ми-8 разбился в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в среду, 7 марта.

По предварительным данным, вертолет принадлежит пограничной службе. Собеседник агентства также сообщил о минимум восьми погибших и добавил, что данные уточняются.

По данным источника РИА Новости, вертолет упал в ущелье Хангихой в Итум-Калинском районе республики, граничащем на юге с Грузией. Собеседник в силовых структурах Чечни сообщил, что машина принадлежит одной из спецслужб, однако не уточнил, которой. На борту находились девять человек, минимум пятеро погибли.

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