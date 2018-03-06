«Вертолеты России» рассказали о доработке Ми-28 после жалоб пилотов в Сирии

Специалисты холдинга «Вертолеты России» после жалоб пилотов доработали вспомогательную силовую установку, систему ночного видения и бортовой комплекс электроники ударного Ми-28Н «Ночной охотник». Об этом РБК рассказал генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

«В кратчайшие сроки мы провели доработку действующего парка Ми-28Н», — сказал он. При этом менеджер подчеркнул, что пилоты должны быть специально обучены использованию установленного оборудования.

Наиболее распространенной жалобой было плохое качество приборов ночного видения. В холдинге сумели исправить положение, но уточняют, что «должны быть навыки по эксплуатации техники с очками ночного видения, так как тут есть серьезные особенности».

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Также был усовершенствован тепловизор. В обновленной модели он показывает улучшенную, более резкую картинку происходящего вокруг.

Летчик-испытатель Валентин Падалка уточнил, что доработка силовой установки касалась газодинамической устойчивости двигателя при пуске любого вида ракет — при их старте перед вертолетом повышается температура воздуха, что приводило к нестабильной работе двигателя боевой машины.

В ноябре прошлого года бывший главком ВКС, сенатор Виктор Бондарев заявил, что «Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они [летчики] говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — сказал сенатор.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывается модернизированная версия Ми-28УБ.

В апреле 2016 года в Сирии разбился Ми-28Н из состава российской авиагруппировки, в результате ЧП погибли два летчика. В Минобороны отмечали, что вертолет не попадал под обстрел. По данным источника ТАСС в комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы, причиной гибели «Ночного охотника» стала потеря экипажем ориентации в пространстве: полет осуществлялся темной ночью над местностью со сложным рельефом и без каких-либо ориентиров.

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