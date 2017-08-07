В Сирии испытают новые вертолеты Ми-28УБ

Учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ планируется испытать в Сирии. Об этом сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, принявший участие в съемке документального фильма «Военная приемка. Авиация в Сирии. Вертолеты», передает РИА Новости в понедельник, 7 августа.

«Сегодня у Ми-28Н есть пилот и есть оператор. Основная цель и задача модернизации — сделать его учебно-боевым для того, чтобы управление вертолетом могло осуществляться из каждой кабины. Мы бы хотели, чтобы вертолеты прошли здесь [в Сирии] своего рода тестирование», — подчеркнул он.

По словам Богинского, в настоящее время машины проходят доработку с учетом опыта Сирии.

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В марте стало известно, что военные получат первую партию Ми-28УБ до конца 2017 года.

Ми-28УБ создан на базе Ми-28Н и оснащен вторым комплектом системы управления в передней кабине, где в учебном варианте применения размещается инструктор, а в боевом — летчик-оператор. Из соображений эргономики была изменена конструкция фюзеляжа, в частности расширена передняя кабина и увеличена площадь остекления.

На вертолете установлена радиолокационная станция над втулкой несущего винта, что позволяет существенно расширить его возможности по круглосуточному обнаружению и поражению высокоточным оружием объектов в условиях плохой видимости.