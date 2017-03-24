Военные получат первую партию новых вертолетов Ми-28УБ до конца года

Военные получат первые учебно-боевые вертолеты Ми-28УБ до конца 2017 года. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации «Вертолеты России».

«Вертолет Ми-28УБ предназначен для подготовки летного состава вертолетов Ми-28Н "Ночной охотник", который способен решать полный спектр боевых задач. Долгожданное поступление в строевые части вертолета-"спарки" в учебно-боевом варианте с двойным управлением позволит эффективно совершенствовать систему подготовки», — рассказал на Едином дне военной приемки заместитель генерального директора холдинга Владислав Савельев.

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Ми-28УБ оснащен вторым комплектом системы управления в передней кабине, где в учебном варианте применения размещается инструктор, а в боевом — летчик-оператор. Из соображений эргономики была изменена конструкция фюзеляжа, в частности, расширена передняя кабина и увеличена площадь остекления.

На вертолете установлена радиолокационная станция над втулкой несущего винта, что позволяет существенно расширить его возможности по круглосуточному обнаружению и поражению высокоточным оружием объектов в условиях плохой видимости.

В мае 2016 года Алжир начал получать модернизированные вертолеты Ми-28НЭ с дублированным управлением, аналогичным Ми-28УБ, и надвтулочной РЛС Н025Э.

Создание Ми-28УБ началось в 2009 году. В 2016-м приступили к летным испытаниям модернизированного боевого вертолета Ми-28НМ, в создании которого были учтены решения, отработанные на Ми-28УБ.