Российские Ми-28 оснастили провальной электроникой

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, бывший главком Воздушно-космических сил России Виктор Бондарев оценил модернизацию вертолета Ми-28, сообщают РИА Новости.

«Ми-28 довели до ума благодаря Сирии. Так вот они [летчики] говорят, что стало лучше, но не все стало лучше — электроника провальная: ничего летчик не видит, ничего летчик не слышит. Эти очки, которые надевают, пилоты называют "смерть пилотам". Небо безоблачное, все нормально, а если какая дымочка — три дня с красными глазами ходят», — сказал сенатор.

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Такую критику Бондарев высказал на заседании по законодательному обеспечению оборонно-промышленного комплекса и военно-торгового сотрудничества, реагируя на замечания представителей промышленности о недостаточной поддержке опытно-конструкторских разработок.

Ударный вертолет Ми-28Н предназначен для огневой поддержки передовых частей сухопутных войск, мотострелковых и танковых подразделений. Оснащен усиленной бронезащитой и мощным вооружением. В Сирии испытывается модернизированная версия Ми-28УБ.

В апреле 2016 года в Сирии разбился Ми-28Н из состава российской авиагруппировки, в результате ЧП погибли два летчика. В Минобороны отмечали, что вертолет не попадал под обстрел. По данным источника ТАСС в комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы, причиной гибели «Ночного охотника» стала потеря экипажем ориентации в пространстве: полет осуществлялся темной ночью над местностью со сложным рельефом и без каких-либо ориентиров.