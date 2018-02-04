ВКС России получат более 100 современных самолетов и вертолетов

Воздушно-космические силы (ВКС) России в этом году получат более 100 новых и модернизированных самолетов и вертолетов. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщается на сайте российского Минобороны.

В частности, ВКС передадут истребители Су-35С и Су-30СМ, бомбардировщики Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28 и Ми-8 различной модификации и другие типы авиационной техники.

«Помимо этого, спланирована поставка более 10 дивизионных комплектов зенитных ракетных комплексов С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С"», — добавили в военном ведомстве.

Там отметили, что за минувший год ВКС получили почти 200 современных самолетов и вертолетов, а также более 100 единиц вооружения противовоздушной и противоракетной обороны. Так, в декабре 2017 года на опытное боевое дежурство заступила Единая космическая система, а также три новые радиолокационные станции «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении.

Ранее в феврале глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что на вооружение российской армии скоро начнет поступать новейшее гиперзвуковое оружие. «У нас большой задел по современному неядерному оружию: в частности, высокоточному. (...) Таким образом стратегическое сдерживание будет обеспечено даже неядерной частью нашего арсенала», — пояснил он.

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