В Сочи пропала группа туристов с восемью детьми

В Сочи группа из трех взрослых и восьми детей пропала в горах, ведутся поисково-спасательные работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Сообщается, что в 23:25 6 сентября в МЧС поступило сообщение о том, что группа из 11 человек не выходит на связь с родственниками. Уточняется, что в составе группы были восемь детей возрастом от девяти до 16 лет. Утром они вышли из поселка сто-Садок в горнолесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик на южном склоне Роза Хутор и не вернулись.

Организовано проведение поисково-спасательных работ. Там отметили, что спасатели обследовали маршруты и берега озер, но поиски не дали результатов. К поискам туристов на данный момент привлечено 64 человека и 12 единиц техники, добавили в МЧС.

В июле в Хакасии спасатели нашли тела двух туристов, пропавших во время отдыха. Как отмечается в сообщении, путешественники пропали 3 июля, когда отправились в урочище Гальцы в Усть-Абаканском районе, а затем не вышли на связь с близкими и в обозначенное время не вернулись домой. После этого в регионе начались поисковые мероприятия, и сотрудники экстренных служб нашли тела двух мужчин, на которых не было признаков насильственной смерти.